Bandido morre durante roubo de caça-níqueis em SP Um bandido morreu e outros três conseguiram fugir ao tentarem roubar sete máquinas caça-níqueis do interior de um bar localizado Rua Ângelo Aparecido dos Santos Dias, no Jardim São Jorge, zona oeste da capital paulista. A quadrilha, segundo a Polícia, é especializada em roubos de máquinas de jogos de azar. Às 21h de segunda-feira, 26, quatro criminosos entraram no estabelecimento, renderam o casal proprietário do bar, levaram as vítimas para a residência delas nos fundos do comércio, baixaram as portas e começaram a separar as máquinas. Segundo a Polícia Militar, os criminosos haviam chegado em uma van Trafic Chevrolet, na qual iriam levar as máquinas, mas um dos assaltantes ficou fora do bar à espera de outro criminoso, especializado em instalação de máquinas caça-níqueis, acionado para retirar um dos sete equipamentos que não havia sido desinstalado ainda. A filha do proprietário voltava da escola e ao passar próximo do bar estranhou ao ver as portas fechadas e percebeu que um homem estava ao lado de uma van. Policiais militares foram acionados e ao chegarem no bar não encontraram mais o suspeito, que havia fugido e deixado a van com as portas traseiras abertas. Ao baterem na porta do estabelecimento, os policiais foram recepcionados pelo criminoso. "Ele pensou que era o comparsa dele avisando sobre a chegada do rapaz que iria desinstalar a outra máquina", relatou o sargento Aires. Neste momento o assaltante se escondeu ao lado de uma das máquinas e atirou contra os policiais, que revidaram. Carlos Adriano de Souza, de 26 anos, armado com uma pistola calibre 380, de numeração raspada, foi atingido por quatro tiros e morreu logo após ser levado ao pronto-socorro Municipal Dr. Caetano Virgílio Neto (PS Bandeirantes), no Butantã. Os dois bandidos que faziam o casal de comerciantes refém fugiram pelos fundos do imóvel. Concorrência entre comerciantes No último dia 22, policiais militares do 16º Batalhão já tinham prendido dois homens acusados de roubar máquinas caça-níqueis na mesma região. Duas delas foram roubadas de um bar na Rua Caminho do Engenho e depois levadas para um depósito situado na Rua Salvador Risoléu, no Jardim Periperi. No galpão, os policiais encontraram outras 20 máquinas e uma picape Fiorino utilizada no roubo. Segundo os policiais, há naquela região concorrência entre comerciantes em relação a estas máquinas, e criminosos travam luta na tentativa de roubar os equipamentos e repassá-los a comerciantes.