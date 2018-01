Bandido rouba caminhão e causa uma batida entre 12 veículos na zona sul Um assalto a um caminhoneiro na zona sul de São Paulo terminou em um acidente envolvendo 12 carros, com três pessoas feridas. O acidente ocorreu pouco depois das 14 horas. O bandido havia dominado o motorista de um caminhão de bebidas e estava em fuga. Na altura do número 206 da Avenida Jangadeiro, em Interlagos, houve a primeira colisão. Outros 11 automóveis não conseguiram desviar. O Corpo de Bombeiros foi chamado às 14h36. Eles socorreram uma mulher para o Hospital Geral de Pedreira e deixaram o local às 15h50, segundo a corporação. Outros dois homens foram socorridos pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) para os Hospitais Alvorada de Santo Amaro e Geral do Grajaú. Ninguém ficou gravemente ferido. A avenida ficou com pontos interditados até o início da noite. O ladrão do caminhão, cujo nome não foi revelado, acabou preso. Até as 20 horas, o boletim de ocorrência ainda estava sendo elaborado no 48º DP (Cidade Dutra). CALÇADA Já no interior do Estado, outro acidente envolveu dez pessoas à tarde. A dona de casa Núbia Jaqueline Vieira de Lima, de 38 anos, subiu com seu carro em uma calçada em Cosmópolis (a 142 km da capital). Cinco pessoas ficaram feridas. A dona de casa disse à polícia que perdeu o controle do carro.