Bandidos assaltam banco e deixam policial ferido em SP Um policial militar ficou ferido no tiroteio que aconteceu no fim da manhã desta quarta-feira, 18, por conta do assalto à agência do Banco Itaú, na zona leste de São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, o assalto ocorreu por volta das 12 horas, na agência da Avenida Celso Garcia, no Tatuapé. O policial ferido foi transferido ao pronto-socorro do Tatuapé. Helicópteros das polícias civil e militar continuavam no local dando apoio à perseguição aos bandidos, já que alguns deles fugiram em um carro, e após abandonarem o veículo, roubaram um Santana e seguiam em direção a Guarulhos, pela Rodovia Ayrton Senna. Segundo a polícia civil, alguns dos ladrões se esconderam em um matagal próximo ao banco.