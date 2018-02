Bandidos assaltam banco na zona sul de São Paulo Uma agência do banco HSBC, na Rua Joaquim Floriano, na zona sul da capital paulista, foi assaltada na manhã desta terça-feira, 24. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), seis homens invadiram e roubaram a agência por volta das 9h30 e a ação durou cerca de oito minutos. Para entrar na agência, que abre às 9 horas, um dos ladrões fingiu ser um cliente e depositou um envelope no guarda-volumes, para passar pela porta giratória equipada com detector de metais. Dentro da agência, ele retirou um revólver do envelope e anunciou o roubo. Outros três ladrões invadiram a agência e dois permaneceram do lado de fora. Uma arma de um vigia do banco foi roubada ,mas o valor levado pelas bandidos não foi anunciado.