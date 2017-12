Bandidos assaltam duas agências bancárias em São Paulo Mais duas agências bancárias foram assaltadas na manhã desta terça-feira, 6, em São Paulo. Segundo informações da Polícia Militar, nos dois casos nenhum suspeito foi detido e as ações também não deixaram feridos. O primeiro caso aconteceu por volta das 9 horas, na agência do banco Itaú da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Já as 10h30, cinco ladrões assaltaram a agência bancária da Nossa Caixa, Nosso banco, localizada na Avenida Cangaíba, na zona leste de são Paulo. O total levado pelos criminosos não foi divulgado. Na semana passada, um assalto a banco em Moema, na zona sul, deixou pelo menos seis pessoas feridas na capital. O caso mais grave foi da adolescente Priscila Aprígio Silva, de 13 anos, atingida por uma bala perdida durante o tiroteio, que está paraplégica. Outra vítima do tiroteio, Raimundo José Jesus dos Santos, de 39 anos, teve a perna esquerda amputada, abaixo do joelho. Roubos crescem 82% Os roubos a bancos na cidade de São Paulo aumentaram 82% entre 2005 e 2006. Para a polícia, o crescimento tem uma explicação: a conivência de seguranças privados das agências bancárias. "Essa é a principal causa desses roubos", disse o delegado Ruy Ferraz Fontes, titular da Delegacia de Roubo a Banco, na semana passada. Este tipo de crime não cresce apenas na capital. Segundo informações da Secretaria de Segurança, em todo o Estado os assaltos a banco aumentaram 52,6% - de 133 para 203 casos. "Eram 1.600 por ano em 1995", contou o delegado. Seqüestro Já no ABC paulista, a polícia prendeu em flagrante, também nesta terça, três indivíduos que seqüestraram uma empresária, no centro de Santo André. De acordo com a polícia, a dona de um restaurante, Ian Fun, foi levada pelos bandidos em um Palio, por volta das 11 horas. Os vizinhos perceberam a ação dos bandidos e acionaram a polícia, que logo localizou o veículo. Não houve tiroteio e ninguém ficou ferido. Quadrilha Na zona leste da capital paulista, a Polícia Militar prendeu também nesta terça dois homens acusados de roubo na Vila Carmosina, em Itaquera. Durante patrulhamento pelo bairro, os policiais militares foram acionados por um cidadão, informando que dois indivíduos, armados, haviam roubado seu veículo. Nas buscas, os policiais se depararam com o automóvel e conseguiram deter os bandidos, que estava com um revólver calibre 32. Já na região central da cidade, entre segunda e terça-feira, a polícia prendeu nove pessoas, sendo quatro menores, acusadas de participar de uma gangue que assaltava e espancava as vítimas, na região do Largo do Arouche. Texto ampliado às 14h51 para acréscimo de informações.