Bandidos assaltam escritório no Ed. Itália Cinco bandidos, disfarçados de candidatos a uma vaga de emprego, assaltaram um escritório de advocacia no 8º andar do Edifício Itália, no centro de São Paulo. Dois deles foram presos quando saiam do prédio com R$ 3 mil. Três bandidos fugiram. A PM fez um bloqueio nas Avenidas Ipiranga e São Luiz, mas, até a noite de ontem, eles não haviam sido achados.