Bandidos assaltam ônibus e trancam vítimas no porta-malas Um ônibus de sacoleiros que seguia em direção ao Paraguai foi alvo de bandidos na noite de terça-feira na região central da cidade de São Paulo. Criminosos ocupando duas motos e um Volkswagen Gol renderam o motorista, entraram no coletivo e realizaram um arrastão. Os 40 passageiros foram obrigados a entregar até as próprias roupas aos assaltantes. Dinheiro e pertences pessoais também foram levados das vítimas. Os passageiros, segundo a Guarda Municipal, foram obrigados a entrar no porta-malas do ônibus, que seguiu em direção à Rodovia Raposo Tavares e foi abandonado na altura do quilômetro 11, região do Butantã. Em patrulhamento, por volta das 22h de terça-feira, os guardas desconfiaram do coletivo parado junto à rodovia e, ao vistoriarem o veículo, encontraram os passageiros, que estavam apenas com as roupas íntimas. A quadrilha conseguiu fugir. O caso foi registrado no 51º Distrito Policial.