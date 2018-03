Bandidos assaltam passageiros de ônibus no Rio Três homens armados assaltaram na madrugada desta segunda-feira 37 passageiros de um ônibus da Viação 1001 que trafegava pela Rodovia Rio-Teresópolis, na altura de Guapimirim, no Grande Rio. Antes de dominar o motorista, os criminosos acordaram as pessoas com socos e coronhadas. Duas se feriram e foram atendidas no Hospital de Magé (Grande Rio). Com o apoio de uma caminhonete, que seguiu o trajeto do ônibus, os assaltantes roubaram todas as malas, além de dinheiro, celulares e objetos pessoais. O ônibus saiu da Rodoviária Novo Rio, às 23 horas, com destino à cidade de Bom Jesus do Norte, divisa com Minas Gerais. De acordo com o relato dos passageiros, os criminosos embarcaram sem ser vistoriados por detectores de metais e, depois encapuzados, dominaram as vítimas em Guapimirim. Antes de saltar do ônibus, os bandidos deram ordem para o motorista não parar em nenhuma delegacia. No entanto, os passageiros tentaram registrar queixa em Teresópolis (região serrana), mas foram aconselhados a fazer o procedimento em Magé. Assustados, eles prestaram depoimento na 65.ª Delegacia Policial (Magé) e depois seguiram viagem no mesmo veículo. Por meio de sua assessoria, a Rodoviária Novo Rio informou dispor de detectores de metais, mas alegou que não há revista no local "por falta de policiais". Segundo a assessoria da rodoviária, câmeras de segurança monitoram todo terminal e, por isso, deverá ser possível identificar os criminosos. Em nota, a Viação 1001 lamentou o assalto e afirmou estar colaborando nas investigações.