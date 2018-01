Bandidos atacam delegacia em São Caetano do Sul Dois homens atacaram a tiros, durante a madrugada deste sábado, a Delegacia Central de São Caetano do Sul, município da região do Grande ABCD. Os disparos aconteceram, por volta das 4h30, na Avenida Goiás, número 288, uma das mais movimentadas da cidade. Os desconhecidos estavam numa motocicleta e atiraram contra a delegacia. A fachada do distrito e uma guarnição policial que estava no local foram atingidas. Ninguém ficou ferido e os criminosos fugiram. Ocorrência registrada na própria Delegacia Central de São Caetano do Sul.