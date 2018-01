Bandidos atacam viatura da PM e matam policial no RJ Fortemente armados, bandidos que ocupavam uma perua Kombi atacaram uma viatura da Polícia Militar, por volta das 21h deste sábado, em plena Avenida Brasil, próximo ao Viaduto dos Cabritos, no bairro do Campo Grande, zona oeste da capital fluminense. Policiais do Batalhão de Vias Especiais foram surpreendidos pelos criminosos que atiraram contra o carro policial. Além de balear o soldado Luiz Flávio Lopes da Silva, 31, que acabou morrendo, e o sargento Sérgio Luiz Paulino Cândido, que continua internado em estado grave no Pronto-socorro do Hospital Pedro II, em Santa Cruz, os atiradores levaram o carro dos policiais e o abandonaram no bairro de Manguariba, na mesma região. Os policiais militares ainda conseguiram acionar reforço de colegas, que os encaminharam para o hospital. Os agressores fugiram.