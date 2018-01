Bandidos explodem caixa eletrônico em Sorocaba

SOROCABA - Bandidos explodiram um caixa eletrônico na manhã desta terça-feira, 28, no subsolo do Mercadão Campolim, na zona sul de Sorocaba. A força da explosão chegou a danificar o elevador do estabelecimento. Os ladrões abandonaram cédulas manchadas de tinta, mas levaram parte do dinheiro. Ainda não se sabe quantos participaram do roubo. A área foi isolada pela Polícia Militar após a fuga dos criminosos. No início deste mês, caixas de um hipermercado vizinho foram o alvo.