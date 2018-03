Bandidos explodem caixas eletrônicos em shopping do RS

Três caixas eletrônicos foram explodidos por bandidos na madrugada desta segunda-feira, 6, em um shopping de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Por volta das 2 horas, o vigia do local viu três homens entrando em um carro no estacionamento e, antes de acionar a polícia, ouviu a explosão, segundo informações da Brigada Militar da cidade. A explosão atingiu os caixas dos Banco Bradesco, Banco do Brasil e Itaú. Os terminais eletrônicos ficaram danificado, mas o compartimento que guardava o dinheiro não foi aberto. Os bandidos fugiram sem levar nada, de acordo com a Brigada Militar. Peritos da polícia civil foram ao local e investigam o caso.