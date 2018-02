Bandidos fazem arrastão em condomínio do Guarujá Trinta e oito residências do condomínio Marina Del Rei, em Guarujá, na estrada para Bertioga, na Baixada Santista, foram invadidas na noite de segunda-feira, 9,e 26 delas, segundo levantamento preliminar da polícia, tiveram objetos roubados. A ação começou por volta das 23 horas, quando três homens encapuzados portando armas de fogo renderam o vigilante e o porteiro e invadiram o residencial. Uma hora depois, outros cinco homens também encapuzados chegaram em um caminhão tipo baú. O assalto durou quatro horas e foram roubados diferentes tipos de eletroeletrônicos, como aparelhos de tevê de plasma, DVDs e home theater, além de um Ford EcoSport, abandonado horas depois na Rodovia Cônego Domenico Rangoni (ex-Piaçaguera-Guarujá). O delegado de Guarujá, Luiz Ricardo Lara Dias Junior, disse que, por enquanto, ninguém foi preso. "Mas diante do trabalho de coleta de provas materiais já sabemos que eles tinham informações privilegiadas, sabiam quais casas tinham os objetos, e isso é inicio da investigação", afirmou. O delegado disse ainda que os prejuízos materiais do assalto ainda estão sendo calculados. São Vicente Em São Vicente, também na Baixada, um soldado da Polícia Militar matou uma dupla de assaltantes que invadiu sua casa na manhã de segunda. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, por volta das 7 horas, o policial foi acordado pela mãe, que contou que dois ladrões estavam na sala e já tinham rendido e acertado a cabeça de seu pai com uma coronhada. O PM pegou sua arma e foi até a sala. Os bandidos atiraram. O soldado revidou e atingiu os dois assaltantes que, levados ao hospital, morreram. A arma do PM foi apreendida e vai passar por perícia.