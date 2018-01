Bandidos fazem arrastão em prédio de Higienópolis

Uma quadrilha realizou um arrastão na noite de anteontem em um prédio da Rua Piauí, em Higienópolis, região central de São Paulo. Os criminosos fizeram reféns moradores, funcionários e empregados por quase duas horas. O proprietário de um dos apartamentos chegou a ser agredido. Os quatro ladrões fugiram levando dinheiro, joias e eletrodomésticos. Ninguém havia sido preso até as 23 horas de ontem. Para dificultar o trabalho da polícia, os bandidos tiveram o "cuidado" de levar o monitor e as fitas do circuito interno de TV que gravavam as entradas e os elevadores do condomínio. Duas pistas foram deixadas pelos assaltantes: uma camiseta e uma chave, esquecidas em dois dos apartamentos invadidos. Peritos do Instituto de Criminalística estiveram ontem no prédio em busca de pistas que possam levar à prisão dos assaltantes. A invasão ocorreu às 20h30, quando um dos moradores saía para levar o cachorro para passear. Sem que ele percebesse, um homem armado, aparentando ter 30 anos e vestindo moletom azul e boné preto, entrou no prédio e anunciou o assalto. Em seguida, o bandido usou um telefone celular para acionar seus três comparsas. Enquanto o porteiro permanecia na guarita sob a mira de um revólver, os demais assaltantes se encarregavam de fazer outras vítimas. Uma empregada doméstica foi rendida no hall do prédio e teve de levar os bandidos até o apartamento onde trabalha - no local, foram subtraídos cerca de R$ 2 mil em dinheiro. Segundo a polícia, a quadrilha entrou em pelo menos outros dois apartamentos, incluindo o do síndico. Em depoimento, as vítimas disseram que os bandidos "questionavam insistentemente onde estava o cofre". Um médico chegou a ser agredido por dizer que não possuía cofre em casa. Às 22h10, um Ford Fiesta preto parou diante do condomínio. Os quatro criminosos deixaram o prédio, entraram no carro e fugiram. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial (Consolação).