Grupo faz reféns em assalto a prédio no Leblon, no Rio

RIO - Pelo menos três apartamentos de um prédio no Leblon, bairro nobre da zona sul do Rio, foram assaltados por bandidos que conseguiram entrar no condomínio após render o porteiro, no final da tarde desta terça-feira, 4. Vários moradores foram rendidos e permaneceram horas trancados em uma sala do andar térreo. Ninguém se feriu. Os bandidos fugiram e não haviam sido identificados até a 0h desta quarta-feira, 5.

Moradores contaram à polícia que o primeiro ladrão se passou por entregador e da calçada chamou o porteiro do edifício, situado na Rua Aristides Espínola, por volta das 17 horas. Por causa de uma obra, o interfone do prédio estava desligado. Por isso, o porteiro se aproximou do suposto entregador, que estava armado. Ele então foi rendido e obrigado a abrir o portão para os ladrões.

Pelo menos oito assaltantes entraram e começaram a render moradores conforme eles chegavam ou tentavam sair do prédio. As vítimas foram trancadas em um cômodo do térreo e obrigadas a entregar as chaves de seus apartamentos. Os ladrões vasculharam os imóveis e, por volta das 20 horas, fugiram em dois carros que haviam usado também para chegar ao local do crime.

O caso será investigado pela 14ª DP (Leblon).