Bandidos invadem comitê político do PT em Itu (SP) Três bandidos, um deles armado com um revólver calibre 38, invadiram o comitê político central de Oswaldo Sonsini, candidato do PT à Prefeitura de Itu, no interior paulista. O galpão, localizado no centro da cidade, estava sendo guardado por dois vigias quando, por volta das 23h30 de quinta-feira, foi atacado pelos criminosos. Os bandidos aproveitaram quando um dos seguranças abria a porta para entrar no imóvel e renderam o vigia pelas costas. Enquanto um deles mirava o revólver contra os dois seguranças, os demais criminosos ateavam fogo nos documentos e em material de campanha. Uma das vítimas, segundo boletim de ocorrência registrado pela delegada Adriana Menezes, foi agredido pelos bandidos com um chute nas costas antes da fuga do trio. As vítimas não ouviram som de motor de veículo, o que leva a polícia a crer que os criminosos fugiram a pé. O local do crime será preservado pelos vigias e pela PM até que a perícia chegue e dê início aos trabalhos.