Bandidos invadem hospital e resgatam paciente na zona norte do Rio

SÃO PAULO - A Polícia Civil do Rio investiga a invasão feita por aproximadamente 10 bandidos no Hospital Municipal Paulino Werneck, na Ilha do Governador, zona norte da cidade, na madrugada desta segunda-feira, 20. Ninguém se feriu.

O bando, armado com fuzis, resgatou um homem que estava internado com ferimentos provocados por tiros. A ação foi feita por volta das 3 horas. Não há informação sobre as circunstâncias em que ele se feriu.

O caso foi registrado na 37ª Delegacia de Polícia (Ilha do Governador). Até agora nenhum suspeito foi preso.