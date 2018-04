Bandidos invadem hotel no Rio e fazem 35 reféns

SÃO PAULO - Um tiroteio entre policiais militares e traficantes levou pânico a São Conrado, um dos bairros com IPTU mais caro do Rio, na manhã deste sábado. Adriana Medeiros, que segundo a polícia fazia parte do grupo de bandidos, morreu quando tentava fugir em frente a um prédio de classe média alta. Três policiais ficaram feridos. Dez bandidos foram presos. O coronel Henrique Lima Castro, chefe da assessoria de imprensa da PM, disse que junto com os presos foram apreendidos cinco pistolas, oito fuzis, granadas e farta munição. Entre os 35 reféns haviam hóspedes e funcionários do hotel. Os policiais feridos foram encaminhados para o hospital Miguel Couto, zona sul do Rio. A cúpula da Secretaria de Segurança se reuniu em caráter de emergência e o secretário dará uma entrevista coletiva em local e horário ainda não confirmados.

O confronto começou por volta da 8 horas. Segundo a polícia, um "bonde" de traficantes da Rocinha, que fica no bairro, estava voltando para a favela depois de terem passado a noite no Vidigal, morro próximo, dominado pela mesma facção criminosa. Na Avenida Niemeyer, que liga Leblon a São Conrado, o grupo encontrou com policiais do 23.º BPM (Leblon). Começou então o tiroteio, que durou em torno de 40 minutos. Na fuga, 10 bandidos armados com fuzis invadiram o Hotel Intercontinental, em frente à praia, e fizeram 35 reféns na cozinha.