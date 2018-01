Bandidos levam R$ 240 mil de agência do Santander dentro da PUC-RJ

RIO - Quatro assaltantes armados com uma granada roubaram cerca de R$ 240 mil de uma agência do banco Santander situada dentro do campus da Pontifícia Universidade Católica do Rio (PUC-RJ), na Gávea, zona sul carioca, às 13h desta quarta-feira, 29.

Segundo a polícia, os quatro ingressaram a pé no campus, pelo portão principal, e foram filmados. O grupo aparentava ser jovem e usava bonés e mochilas. Um deles usava jaleco e óculos escuros. Três homens entraram no banco e um deles, que portava a granada, ficou na porta.

Um funcionário e os três clientes presentes na agência nesse momento foram rendidos. Em menos de cinco minutos o grupo recolheu o dinheiro e fugiu a pé pelo mesmo portão usado na entrada.

Como a agência fica próxima desse acesso, o grupo não chegou a circular pelo campus e a maioria dos alunos nem percebeu o roubo. As imagens já estão à disposição da polícia, que tenta identificar os criminosos.