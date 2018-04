Bandidos rendem motorista e roubam carro dos Correios no Rio

SÃO PAULO - Um carro de entrega dos Correios foi roubado na tarde desta quarta-feira, 18, em Benfica, no subúrbio do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Militar, o motorista do veículo foi rendido por três homens armados.

Após montar um cerco, a polícia recuperou o veículo em uma favela no Jardim América, também no subúrbio. Os assaltantes conseguiram fugir.

Foram recuperados 489 certificados técnicos, 266 passaportes e 20 carteiras de trabalho. Um artefato explosivo de fabricação caseira também foi apreendido na região.

O material foi levado para a Superintendência da Polícia Federal (PF), na Praça Mauá.