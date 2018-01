Bandidos resgatam quatro adolescentes infratores no RJ

RIO DE JANEIRO - Quatro adolescentes infratores foram resgatados por criminosos no momento em que eram transportados da Vara da Infância e Juventude, no centro do Rio, para um abrigo na Ilha do Governador, na zona norte, às 16h30 desta quinta-feira, 24. Outros dois infratores aproveitaram o resgate para tentar fugir, mas foram recapturados.

A van que transportava 12 adolescentes sob a guarda de agentes do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), órgão estadual responsável por crianças e adolescentes infratores, foi abordada por dois veículos na Linha Vermelha, nas imediações da Ilha do Governador.

Com a chegada da Polícia Militar, houve tiroteio e um adolescente ficou ferido. Os quatro resgatados entraram fugiram em dois veículos.