Bandidos roubam caixas eletrônicos dentro da Secretária de Saúde do Ceará

SÃO PAULO - Assaltantes invadiram e levaram o dinheiros de caixas eletrônicos instalados dentro do prédio da Secretária de Saúde do Estado do Ceará (Sesa), na Praia de Iracema, em Fortaleza, na noite de quarta-feira.

O grupo rendeu os vigilantes por volta das 20h. A quadrilha usou um maçarico para pegar os valores nos caixas do Bradesco e do Banco do Brasil. Não há informação sobre a quantia levada. Ninguém foi preso.