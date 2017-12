Bandidos são presos ao tentarem arrombar caixa eletrônico

SÃO PAULO - Três bandidos foram presos, à 1 hora desta madrugada de sábado, 14, ao tentarem arrombar, com uso de maçarico, um caixa eletrônico instalado no interior da unidade do D'avó supermercados localizada na Estrada de Itaquera-Guaianazes, no Jardim Helena, zona leste de São Paulo.

Policiais militares foram acionados até o local após disparo de alarme, mas foram agentes do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (GARRA) que detiveram o trio, encaminhando os criminosos para a Delegacia de Roubo a Bancos do Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado (Deic).