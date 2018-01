Bando assalta empresa e leva caixa vazio Seis homens armados com fuzis assaltaram na madrugada desta quinta-feira a empresa G.E. Varig, que faz a manutenção dos motores dos aviões da empresa. Segundo a polícia, os assaltantes invadiram o prédio de carro e renderam os vigilantes, mas acabaram levando um caixa eletrônico vazio. Na ação, ninguém ficou ferido, e o grupo saiu sem deixar pistas. A G.E. presta serviços à Varig e a outras empresas aéreas. Por estar localizada próxima ao terminal, está fora da responsabilidade da Infraero, que é quem administra o aeroporto. No local do assalto, funciona uma agência do Unibanco, e, na hora da ação, não havia funcionários, só os vigilantes. ?Nossa preocupação é com a integridade dos funcionários e da nossa imagem, porque temos clientes internacionais?, informou a empresa, pela sua assessoria.