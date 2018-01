Bando assalta loja do Carrefour na Zona Leste de SP Um bando formado por pelo menos 30 bandidos permaneceu por três horas no interior da loja do Hipermercado Carrefour, na esquina da Avenida Dr. Assis Ribeiro com a Rua Dr. Custódio de Lima, no Jardim Cruzeiro do Sul, região de São Miguel Paulista, na zona leste da capital. No final da noite desta terça-feira, fortemente armados, os criminosos chegaram ao estacionamento do hipermercado escondidos na carroceria de um caminhão baú. No início desta madrugada, quando a loja já estava fechada, os assaltantes dominaram os seguranças obrigando os funcionários a levá-los para o setor de estoque, nos fundos da loja. O caminhão-baú foi carregado com dezenas de caixas contendo aparelhos celulares, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Passadas três horas do início da ação, o grupo resolveu fugir levando todo a mercadoria retirada do estoque. Até às 5h desta manhã, policiais militares da 2ª Companhia do 2º Batalhão não tinham localizado nem os bandidos nem o caminhão. O assalto está sendo registrado no 63º Distrito Policial, de Vila Jacuí.