Bando assalta prédio usando roupa da polícia Cerca de 15 criminosos fizeram um arrastão ontem em um prédio de classe média alta no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio.Quatro deles usavam uniformes da Polícia Civil e se identificaram como autoridades para que os moradores abrissem as portas. O bando levou jóias, DVDs, dinheiro, computadores, roupas e pelo menos duas armas.