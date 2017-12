Bando ataca PM e deixa cidade sem luz Cerca de 20 bandidos tentaram explodir o cofre de uma agência do Banco do Brasil em Novo Repartimento, no sudeste do Pará, na madrugada de ontem. Como não conseguiram, fugiram dando tiros a esmo, roubando carros e acordando moradores. O centro da cidade ficou às escuras, após eles atirarem em transformadores de energia. Um quartel da PM também foi atacado. A polícia ainda não tem pistas da quadrilha.