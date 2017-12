Bando atira contra base da Polícia Militar Na madrugada de ontem, um grupo não identificado disparou contra a base da Polícia Militar (PM) do bairro Quintino Facci 2, na zona norte de Ribeirão Preto (SP). Três disparos atingiram uma viatura que estava na frente da base. Vários outros acertaram a parede e um dos vidros do prédio. Um policial militar estava no local, mas não foi atingido. Os policiais que estavam fazendo a ronda com suas viaturas naquela área não conseguiram ajudar. A PM acredita que o ato foi uma represália à ação dos policiais na região.