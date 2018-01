Bando é preso após assalto a chácara em Jacareí (SP)

Nove assaltantes, entre eles um adolescente de 17 anos, foram detidos, por volta da 1h45 desta terça-feira, 22, após invadirem uma chácara no bairro Veraneio Irajá, em Jacareí (SP), no Vale do Paraíba, interior paulista.

Em posse de armas brancas e uma arma de fogo, dez criminosos, após dominarem três pessoas da família de caseiros, começaram a matar o gado da propriedade a marretadas e facadas, mas, no momento em que puxavam um dos animas para uma caminhonete F-1000 azul, foram surpreendidos pela chegada de policiais militares do 41º Batalhão.

O bando, que também estava em um Opala preto, abortou a ação e fugiu. Eram três assaltantes no Opala e outros sete na caminhonete segundo a PM, que perseguiu o grupo em cinco viaturas. A caça terminou em um viaduto que faz a ligação entre a Rodovia Presidente Dutra e a antiga Rodovia Dom Pedro I. Um dos veículos, ambos alcançados pelos policiais, acabou batendo contra a guia.

Dos dez bandidos, nove foram presos e encaminhados ao 1º Distrito Policial da cidade. Um dos assaltantes fugiu e seria o único que estaria portando uma arma de fogo. Segundo a polícia, os membros da quadrilha, juntos, já têm passagens por roubo, furto, receptação, e porte ilegal de arma. Há suspeita de que o bando seja o mesmo que vem atuando na região e que já se envolveu em uma troca de tiros com a PM na cidade.