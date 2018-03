Bando é preso com meio milhão de reais no interior de SP A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu por volta das 4 horas desta quarta-feira, 24, seis homens que roubaram na última terça-feira uma empresa em Curitiba. O bando foi detido durante fiscalização da PRF na altura do km 498 da Rodovia Régis Bittencourt, em Cajati, interior de São Paulo. Ao pararem um veículo Astra Sedan, no qual estavam Edmilson Souza Silva, 24 anos, Maurício da Cruz, 35 anos, e Fábio Cordeiro de Oliveira, 26 anos, policiais encontraram uma mala com grande quantidade dinheiro. Um dos suspeito teria dito que o dinheiro era proveniente do trabalho dele como técnico bancário. Desconfiados, os policiais continuaram a revista e acharam mais dinheiro escondido no interior das caixas de som, porta-malas e console central do veículo, e até sob as roupas do trio. A PRF foi informada por policiais paranaenses que o grupo participou de um assaltado a uma empresa de Curitiba, e que quase todos tinham passagens por furto e roubo. Eles transportavam, ao todo, R$ 426.500,00 e U$ 91.016,00, além de outras notas de diversos países. Valdir Guedes de Jesus, 33 anos, Antonio Renato da Cruz, 29 anos, e Leonardo Souza Oliveira, 22 anos, que seguiam o primeiro carro em outro Astra também foram parados e detidos. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Cajati. Os seis presos foram levados à Cadeia Pública de Jacupiranga, no interior do Estado.