Bando é preso por roubar caixas eletrônicos Uma quadrilha especializada em furtar caixas eletrônicos foi presa anteontem à noite ao lado de uma agência do Unibanco, na Avenida Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Segundo a polícia, quatro pessoas foram detidas depois de uma equipe de monitoramento do banco perceber a presença dos suspeitos e chamar a Polícia Militar. Dentro da agência, a polícia encontrou mais de 150 equipamentos utilizados pelos ladrões para arrombar os caixas - como furadeiras, chaves de fenda, uma chave inglesa, uma pinça com mola, 30 brocas, alicates, um óculos de segurança, além de uma câmera digital e R$ 110 em dinheiro. Segundo a polícia, uma pessoa fugiu em um Palio branco. Foram levados ao 35º DP (Jabaquara) Alessandra Viana de Moura, de 30 anos, Jefferson Santos, de 22, Rodrigo Silva Souza, de 24, e Renato Lima Guilherme, de 26. Ontem, um dispositivo conhecido como "chupa-cabra", usado para clonar cartões, ainda foi apreendido em um caixa eletrônico do terminal 1 do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. O dispositivo se desprendeu e estava no chão. Os dois suspeitos de instalar o aparelho aparecem em imagens do circuito interno do aeroporto.