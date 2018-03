Bando fecha rua para invadir banco

Uma quadrilha armada invadiu uma agência do Banco do Brasil localizada na altura do número 1.358 da Avenida Dona Belmira Marin, no Grajaú, zona sul de São Paulo, na madrugada de ontem. Segundo testemunhas, o bando era formado por dez homens, que usaram um ônibus (linha 6091, que liga Vargem Grande ao Terminal Santo Amaro) e carros de motoristas que passavam pelo local para bloquear a via durante a ação criminosa. Policiais militares foram acionados após o alarme da agência disparar. Pelo menos um caixa eletrônico foi arrombado, mas nada foi levado. A Avenida Dona Belmira Marin foi bloqueada pelos bandidos 100 metros antes e 100 metros depois do banco. "Conforme os veículos iam passando, eles (os bandidos) iam parando e usando para fechar a rua", relatou o motorista Paulo Roberto da Silva, de 47 anos. Uma marreta usada pelos bandidos para quebrar a porta de vidro da agência foi deixada na frente do estabelecimento. Até a tarde de ontem, nenhum suspeito havia sido detido.