Bando invade casa de diretor do Zoológico Quatro homens armados fizeram reféns a mulher, a filha e a empregada do diretor-presidente do Zoológico, Paulo Bressan, em sua casa no Morumbi, zona sul de São Paulo, ontem. Os bandidos roubaram eletroeletrônicos, dinheiro, joias e uísque. Eles foram presos em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Outros seis integrantes do bando que davam cobertura aos invasores fugiram. Para praticar o assalto, os ladrões renderam a empregada da casa, logo após ela abrir a porta, por volta de 8 horas. Bressan tinha acabado de sair para o trabalho. Antes, os criminosos haviam dominado o vigia da rua. Quando os policiais militares chegaram, os bandidos já haviam fugido.