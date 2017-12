Bando invade churrasco e faz reféns em Ribeirão Preto Cerca de três assaltantes invadiram uma casa no Parque Bandeirantes, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e fizeram nove reféns na noite deste domingo. De acordo com o site EPTV, na hora da invasão estava sendo realizado um churrasco e as vítimas foram trancadas em um quarto e algumas até sofreram agressões. Os ladrões fugiram em um dos carros que estava na casa levando aparelhos eletrônicos, além de uma jovem de 19 anos, que foi liberada na Via Norte após uma hora. O veículo roubado foi encontrado na manhã desta segunda-feira, no bairro Alexandre Balbo, na periferia da cidade. Ninguém foi preso.