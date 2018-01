Bando invade delegacia e resgata presos em Nova Iguaçu Fortemente armado, por volta das 20 horas de quinta-feira, um grupo de criminosos conseguiu invadir, com facilidade, o plantão noturno do 52º Distrito Policial, de Nova Iguaçu (RJ), localizado na altura do nº 301 da Rua Capitão Gaspar Soares, no centro da cidade, que fica na Baixada Fluminense. Os policiais civis foram dominados e tiveram de entregar para o bando três dos presos que estavam recolhidos na superlotada carceragem da delegacia. A polícia não quis fornecer mais informações.