Bando invade hotel e assalta hóspedes no interior de SP Cinco homens invadiram o hotel Alpino, em São Roque, na região de Sorocaba, renderam funcionários e assaltaram dezenas de hóspedes. O hotel, de categoria internacional, fica no quilômetro 58 da Rodovia Raposo Tavares. Segundo a Polícia Militar, o bando chegou em um carro e, além de revólveres, portava um fuzil. Os funcionários da portaria e da recepção foram rendidos e trancados em uma sala. Os assaltantes foram aos apartamentos e obrigaram os hóspedes a abrir as portas, roubando dinheiro, jóias, relógios e computadores portáteis. O cofre do hotel também foi esvaziado. Os assaltantes permaneceram cerca de duas horas no local. A polícia foi avisada depois que eles fugiram, levando também o carro de um hóspede. A administração do hotel não quis comentar o assalto e não informou o valor roubado. Até o fim da tarde, o roubo não tinha sido registrado pela Polícia Civil. Segundo a PM, os hóspedes serão ressarcidos pelo hotel.