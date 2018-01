Bando invade prédio e rouba moradores em Copacabana

Seis homens assaltaram um prédio na madrugada desta segunda-feira, 21, em Copacabana, zona sul do Rio. Eles roubaram joias, laptops, dinheiro, documentos pessoais, cartões de crédito, relógios, celulares e até garrafas de whisky. Este é pelo menor o terceiro edfício saqueado em menos de uma semana na cidade.

Segundo a Polícia Civil, o grupo teve acesso ao edifício após um dos moradores abrir o portão da garagem para entrar no local por volta da meia-noite. O bando rendeu o porteiro e aguardou a chegada de outros moradores. Uma família foi feita refém. Pelo menos cinco apartamentos foram saqueados.

De acordo com a polícia, o carro em que os assaltantes chegaram foi abandonado no local. Eles fugiram no veículo de um dos moradores que não estava no prédio. A polícia foi acionada às 2h30. Ninguém ficou ferido. O caso foi registrado no 13.ª Delegacia de Polícia, em Ipanema.

Na semana passada, ao menos outros dois edifícios foram assaltados no Rio. No dia 15, um prédio de luxo foi saqueado, no Leblon, zona sul carioca, quando quatro assaltantes entraram no condomínio - um deles uniformizado como um entregador dos Correios. Três apartamentos foram roubados e o carro de um morador foi usado na fuga.

No dia seguinte, pelo menos dois homens armados assaltaram um prédio de sete andares localizado na Tijuca, zona norte do Rio. A polícia não soube informar que objetos foram roubados.