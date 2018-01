Bando ligado ao PCC fez 7 ataques a bancos Os seis integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) presos em Itabuna (BA), no dia 4, são suspeitos de participar de pelo menos sete assaltos a banco em São Paulo, em 2008, entre eles a uma agência do Banco Real de Guarulhos, quando morreram 3 pessoas. Em um dos casos, os bandidos levaram R$ 1 milhão de uma agência.