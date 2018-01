Bando mata mãe e filho dentro de casa em Ribeirão Preto Dentro da própria casa, mãe e filho foram assassinados por quatro homens na noite de ontem, na Vila Mariana, em Ribeirão Preto. A polícia investiga o caso e não tem pistas dos autores, que entraram na residência chamando uma das vítimas pelo nome. A mãe tentou defendê-lo do atentado e também morreu. Outros dois jovens ficaram feridos e estão internados em hospitais do município. Os quatro homens, encapuzados, invadiram a casa, que fica nos fundos de um ferro-velho, chamando Juliano Delfino de Oliveira, de 21 anos, pelo prenome. Três deles empunhavam revólveres e um usava uma cartucheira calibre 12. Quando esse último avistou Juliano, começou a disparar vários tiros em sua direção. A mãe de Juliano, Fátima Aparecida Dionísio de Oliveira, de 42 anos, entrou na frente para protegê-lo e foi atingida por vários tiros. O irmão dele, Daniel Delfino de Oliveira, de 16 anos, e um amigo, identificado pelo prenome Vanderlei, também tentaram ajudá-lo, mas foram atingidos. Daniel levou um tiro num dos braços e outro no abdome. Vanderlei foi atingido no abdome. Ambos foram internados em seguida. O pai de Juliano, Vanderlei Delfino de Olivera, outro que estava na residência no momento do atentado, foi agredido fisicamente pelo grupo, mas não foi baleado. A polícia investiga a causa e os autores dois dos homicídios.