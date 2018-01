Bando rende vigias e assalta flat em São Paulo Dez homens armados invadiram o flat Residencial Bela Vista Suítes, localizado na região central de São Paulo e roubaram nove apartamentos. O crime aconteceu por volta de 0h30, quando um deles entrou na garagem do flat com um Astra e disse ao porteiro ter feito reserva com as recepcionistas. Do carro desceram outros nove homens e anunciaram o assalto. Os vigias foram rendidos e os acusados pediram para trocar de roupa com eles. Os dez foram até a lavanderia e pegaram as chaves reservas dos apartamentos e na portaria pegaram a lista com nomes dos moradores e número dos apartamentos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, apenas os mensalistas tiveram seus flats assaltados. Os hóspedes foram rendidos e alguns deles chegaram a ser amarrados. O grupo ficou uma hora e meia dentro do flat. Foram levados jóias, dinheiro, computadores, relógios e celulares. Os bandidos levaram também a fita de vídeo do sistema de vigilância.