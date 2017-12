Bando rouba 18 mil pares de tênis em Santos Um grupo de cerca de 20 homens invadiu um pátio de contêineres próximo do Porto de Santos e levou uma carga de 18 mil pares de tênis Adidas, que havia chegado de Hong Kong. A ação ousada, na madrugada de sábado, causou um prejuízo de US$ 700 mil à empresa. A quadrilha invadiu o pátio com dois caminhões e dominou seis funcionários. Os assaltantes transferiram o conteúdo dos contêineres para os veículos e prenderam os funcionários em um deles. O grupo levou ainda outros dois caminhões da empresa para transportar a carga. Toda a operação durou cerca de uma hora. Um dos caminhões, abandonado pelos assaltantes na Rodovia dos Imigrantes com parte da carga, foi encontrado pela polícia ainda no sábado. Os policiais - que ficaram surpresos com a dimensão da ação - não sabem, porém, quem são os assaltantes. "Roubos de carga sempre acontecem perto do porto, mas, geralmente, são menores. Temos algumas pistas, mas ainda não sabemos de onde é a quadrilha", disse o delegado Gaetano Vergine, titular da Delegacia de Investigações Gerais. A Adidas informou que já avisou seus representantes espalhados pelo País sobre o roubo e que eles estarão atentos para identificar comerciantes que estejam negociando a carga. Eles podem exigir que o lojista apresente as notas, caso acreditem que seja produto roubado. Os tênis que foram levados estão identificados com os números 04/03 - que indicam o mês e o ano de fabricação. Caso sejam identificados, os comerciantes que negociarem a carga podem ser indiciados por receptação e punidos com até 4 anos de prisão.