Bando rouba carro de emissora em morro ocupado no Rio

SÃO PAULO - Dez homens armados renderam uma equipe da TV Brasil - um motorista, um técnico e um segurança - e roubaram o carro da emissora na manhã desta terça-feira, 10, na estrada do Sumaré, um dos acessos ao Morro do Turano, na zona norte do Rio de Janeiro.

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) ocupa hoje o morro para a instalação de Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). A Polícia Militar acredita que os criminosos estavam fugindo do morro

Em nota, a emissora informou que a equipe realizava a manutenção em uma das antenas de transmissão no local quando foi abordada pelo bando. Além do carro, os assaltantes levaram dois celulares e o documento do motorista. Ninguém ficou ferido. O carro ainda não foi localizado. A PM faz buscas na região. O caso foi registrado no 7º Departamento Policial.