Bando rouba clientes de restaurante e foge de ônibus Quatro assaltantes, entre eles uma adolescente de 16 anos, foram detidos no fim da noite de anteontem acusados de fazer um arrastão no Restaurante Kinday Sushi & Pasta, na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo. Armados com uma pistola, entraram no estabelecimento pouco antes das 22 horas e foram direto ao caixa, onde anunciaram o roubo. Rapidamente, depois de recolher pertences pessoais dos clientes e R$ 856 do caixa, o bando fugiu em um ônibus que seguia para o Jardim Colombo. Uma testemunha avisou a Polícia Militar, que conseguiu parar o coletivo na Avenida Eusébio Matoso. Com os acusados, foram encontrados a pistola, 14 celulares, relógios e o dinheiro. Fernando Abi Rachid, de 23 anos, Fernando Lima, de 24, Flora Braga, de 19, e a adolescente foram levados ao 14º Distrito Policial (Pinheiros). Um representante do restaurante e 15 vítimas foram ao DP durante a madrugada para prestar queixa e recuperar os pertences. Os suspeitos foram indiciados por roubo, formação de quadrilha e corrupção de menores.