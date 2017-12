Bando rouba eletodomésticos nas Casas Bahia (SP) Uma loja das Casas Bahia, em Itapevi, na Grande São Paulo, voi invadida e assaltada na noite de sexta-feira. O estabelecimento já estava fechado, por volta das 22h30, quando um bando, com 11 homens e uma mulher, conseguiram entrar no prédio e dominar um vigilante. Agredido e ameaçado, o segurança viu a quadrilha levar uma grande quantidade de eletrodomésticos. Segundo a declaração do funcionário, na delegacia Central de Itapevi, só lhe foi possível ver uma caminhonete Fiorino, em frente ao prédio. Mas tudo indica que os criminosos tenham fugido em outros veículos. Até o final da madrugada a polícia não os havia localizado, nem sabia o montante do roubo.