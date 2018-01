Bando rouba R$ 48 mil no Metrô

Ladrões levaram na madrugada de ontem R$ 48 mil de um ponto de recarga de Bilhete Único da empresa Pague Express na Estação Patriarca do Metrô, na zona leste de São Paulo. A polícia foi avisada às 3h50 por uma funcionária da limpeza, que viu a cabine depredada. O crime ocorreu no mesmo lugar em que um jovem foi morto a tiros durante suposta tentativa de assalto em novembro. Segundo pessoas que trabalham e passam pela estação diariamente, roubos são freqüentes e não há policiamento. A cabine assaltada fica em um corredor que passa por dentro da estação do Metrô e é mantido aberto durante a madrugada, pois serve de passagem para os pedestres que atravessam a Avenida Radial Leste - há ainda o acesso para um terminal de ônibus. Os ladrões arrancaram toda a parte dianteira da cabine, incluindo um vidro blindado, e levaram o cofre onde estava o dinheiro recolhido durante o dia anterior. O Metrô não informou se havia guardas no local na hora do assalto nem se manifestou sobre a segurança da estação. Ontem à tarde, peritos do Instituto de Criminalística estiveram no lugar para analisar a cabine e procurar impressões digitais. Sem testemunhas, a polícia conta apenas com as imagens das câmeras do circuito de segurança. Também serão ouvidas todas as pessoas que trabalham no local. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia do Metropolitano.