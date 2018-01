Bando sequestra, rouba e incendeia ônibus no Rio

RIO - Um ônibus foi incendiado nesta segunda-feira, 21, na Favela Vila dos Pinheiros, no Complexo da Maré, zona norte do Rio, após criminosos o roubarem. Um grupo com cerca de cinco homens encapuzados sequestraram o veículo, que faz a integração do Metrô Rio, no entroncamento entre as linhas Vermelha e Amarela e, depois de assaltarem os 30 passageiros, o levaram para a comunidade e atearam fogo.

Antes do incêndio, todas as pessoas que estavam no coletivo foram colocadas para fora e ninguém se feriu. O agentes do Corpo de Bombeiros do quartel de Caju controlaram o fogo ainda pela manhã. O caso foi registrado na 21.ª Delegacia de Polícia (Bonsucesso). Segundo a polícia, o veículo teria sido incendiado para destruir as imagens da câmera de segurança do veículo.

Atualizado às 19h34 para acréscimo de informações.