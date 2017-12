Bando tenta invadir quartel do Exército no Rio Um grupo de traficantes tentou invadir nesta madrugada o 3º Batalhão de Infantaria, localizado na Rua Dr. Marche, no bairro da Venda da Cruz, região de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Policiais militares do Grupamento Especial Tático Móvel (Getam) e do Batalhão de Alcântara foram acionados pelos soldados do Exército e cercaram o quartel. Na troca de tiros, o grupo de bandidos se dispersou. Segundo a GloboNews, há suspeita de que os criminosos estivessem interessados em invadir a base do Exército para roubar armas e munições. As informações são da Rádio CBN do Rio.