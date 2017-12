Bando tenta invadir quartel do Exército no Rio O Comando Militar do Leste confirmou que houve tentativa de invasão ao 24º Batalhão de Infantaria Blindada, na zona Norte do Rio, nesta madrugada. Três homens chegaram a entrar no quartel pelo acesso principal, mas foram detidos pelos guardas, que atiraram. Um dos criminosos foi ferido e os outros dois foram presos. O CML vai emitir uma nota oficial sobre o assunto, com mais detalhes, ainda hoje.