Banhistas lotam praias brasileiras na última sexta-feira do ano

A última sexta-feira ensolarada do ano fez com que milhares de banhistas lotassem as praias do Rio de Janeiro, especialmente Copacabana, na zona sul da cidade. A manhã e o início da tarde ensolarados foram o convite e a expectativa dos meteorologistas é de que o recorde de calor seja atingido até o final do dia. Na quinta-feira, os termômetros alcançaram os 38ºC em Jacarepaguá. Veja imagens do último dia útil do ano A última sexta-feira do ano também é de sol em Santos, no litoral de São Paulo. O paulistano que seguiu rumo à Baixada Santista encontra céu limpo. No início da tarde, os termômetros marcavam 31ºC em Santos, Guarujá, Bertioga, Praia Grande e São Vicente. No litoral sul, a expectativa é de que os banhistas também encontrem o tempo favorável para praia. Segundo a Climatempo, a sexta-feira será de sol forte e calor em todas as áreas do Sudeste. A massa de ar seco e quente se expande sobre a região e deixa o tempo firme, com predomínio de sol e calor, em quase todas as áreas. Na região Nordeste, o tempo está firme nesta sexta-feira, 28, em toda a faixa litorânea entre Salvador (BA) e João Pessoa (PB). Apesar da presença de algumas nuvens, o sol está forte. As nuvens não ameaçam a ida à praia dos banhistas nordestinos. A temperatura está em torno de 27ºC em Salvador, 29ºC em Aracaju em João Pessoa. 28C em Maceió.