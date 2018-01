Barco afunda e mata três no Amazonas; 10 estão desaparecidos Pelo menos três pessoas morreram ? um homem de 70 anos, uma criança de dois e um bebê de dois meses ? no naufrágio do barco Bismarck, na madrugada desta sexta-feira, no rio Abacaxis, a 150 quilômetros de Manaus. Segundo os sobreviventes, pelo menos 10 pessoas estão desaparecidas. O barco, considerado de porte médio, saiu de Manaus com destino ao município de Novo Aripuanã. Ao passar por Nova Olinda do Norte, por volta das três horas da madrugada, ocorreu o acidente. Segundo a Capitania dos Portos, um tronco de árvore teria atingido o casco do barco e provocado o naufrágio. Segundo a Capitania dos Portos, o barco estava com a capacidade completa e que 108 passageiros teriam sido resgatados com vida. Os sobreviventes, no entanto, garantem que o Bismarck navegava com número de passageiros muito superior à capacidade.